Apothekers kampen met tekort aan medicijnen: zeker 580 geneesmiddelen niet beschikbaar

Vleteren Bestuurder (65) overleden na klap tegen gevel, passagier (42) in levensge­vaar

In de Veurnestraat in Vleteren is zaterdagnamiddag een bijzonder zwaar ongeval gebeurd. Een Pick-up knalde er tegen de gevel van een woning. De bestuurder, een 65-jarige man uit Bergen overleed. Zijn passagier, een 42-jarige vrouw is in kritieke toestand afgevoerd naar het ziekenhuis. De bestuurder werd wellicht onwel achter het stuur.

13 augustus