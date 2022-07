Apothekers, artsen en thuisverplegers ingeschakeld bij vaccinatiecampagne vanaf september

Waakzaam blijven

Minister Vandenbroucke vermeldde dat we in deze zevende golf waakzaam moeten blijven. Hij erkende bezorgd te zijn over september. Nu hebben we mooi weer en hebben we minder contacten, in september komen mensen terug uit het buitenland, gaan de scholen weer open, hebben we meer contacten en is het weer ook slechter, wat kan leiden tot snel stijgende besmettingen.