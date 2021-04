Apotheken begonnen met verkopen zelftests, stormloop blijft uit

“Sinds 8.30 uur zijn we open en we hebben er al een paar verkocht”, ziet Oliver Laporta, verantwoordelijke voor de apotheken van Medi-Market, rond 10.30 uur dinsdagmorgen. “Maar gelukkig is het geen overrompeling.” Of dat de volgende dagen wel het geval zal zijn, is zeer moeilijk in te schatten volgens CEO bij Medi-Market Yvan Verougstraete. “Er is zeker een vraag. Al weken krijgen we van patiënten de vraag naar zelftests. Nu is het afwachten of die vraag bevestigd wordt. Heel moeilijk is het om te weten of de zelftests een product voor dagelijks gebruik gaan worden of mensen zich op regelmatige basis gaan testen of niet. We moeten nog enkele weken wachten voor we dat gaan weten.”