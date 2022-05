Apenpokken in 9 Europese lidstaten: ECDC maant landen aan om snel te handelen

Watermaal-Bosvoorde/Linkebeek Zowat 150 mensen nemen deel aan mars voor vermiste Natacha: “We willen ouders moreel en financieel steunen”

In Watermaal-Bosvoorde hebben zowat 150 mensen zondagmiddag een mars gehouden voor Natacha de Crombrugghe, de 28-jarige vrouw uit Linkebeek die ondertussen al vier maanden vermist is in Peru. “Dat we hier vandaag met zoveel volk zouden zijn, had ik nooit verwacht”, zegt organisator Pierre Visart.

22 mei