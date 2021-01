Anuna De Wever openhartig: "Van bedreigingen trek ik me weinig aan, al mijn energie gaat naar het redden van de planeet”

Tijdens de coronacrisis werden alle klimaatacties een halt toegeroepen, maar Anuna De Wever (19) heeft niet stilgezeten. “We hebben een open brief gestuurd naar de wereldleiders, campagne gevoerd tegen het Mercosur-handelsakkoord en acht weken voor de Europese Commissie gestaan om te protesteren tegen het Europees agricultuur beleid”, zegt De Wever. “Ook wil ik in de toekomst nog meer inzetten op de juiste boodschap: die draait niet zozeer om klimaat, maar vooral om mensenrechten. Dat thema belangt ons allemaal aan, en heeft geen politieke kleur. Het gaat over een wankel systeem van rassenongelijkheid, gender als sociaal construct en de privileges die wij hier in West-Europa hebben. Iedereen hier draagt volgens mij de verantwoordelijkheid om bepaalde zaken anders aan te pakken. Je kunt dan een discussie gaan voeren over de vrijheid die wordt afgenomen, maar die kan je op twee manieren benaderen. Je bent vrij omdat je alles kan doen wat je wil, of je bent vrij tot je andere mensen belemmert in hun vrijheden. Anders gezegd: wij kunnen hier doen wat we maar willen, maar die privileges gaan doorgaans ten koste van mensenrechten in het globale zuiden.”