Anuna De Wever op klimaatmars Gent: “Het heeft geen zin om in de scholen te zitten en een diploma te halen voor een toekomst die er niet is”

Jongeren van over de hele wereld komen vandaag samen om te staken voor het klimaat. Ook in Gent roept klimaatbeweging Youth For Climate jongeren op om op straat te gaan, en dit tijdens de schooluren. “Want als politici hun verantwoordelijkheid niet nemen, dan moeten wij het doen”, staat er te lezen op hun Facebookpagina. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) liet eerder al weten dat hij scholen heeft gevraagd om het ‘klimaatspijbelen’ te bestempelen als een ongewettigde aanwezigheid. “De vraag is niet: spijbelen we of niet. De vraag is: nemen we onze toekomst nog serieus?”, zei boegbeeld Anuna De Wever bij HLN LIVE.

Volgens de politie is er zo’n 1.300 man aanwezig in Gent. “We verwachten geen tienduizenden mensen zoals twee weken geleden in Brussel”, aldus De Wever. “Dit is een eerste actie op vrijdag. Dit is een start van de mobilisatie. We doen het niet alleen hier (in Gent, red.) maar ook in Bergen, Brussel, Antwerpen en Louvain-La-Neuve.”

De organisatie wil, door op verschillende plaatsen actie te voeren, de drempel laag houden. Toch leeft het onderwerp nog steeds, zeker bij jongeren. “Door corona hadden we een groot probleem omdat we niet konden mobiliseren”, zegt De Wever. “Maar we moeten blijven op straat komen want we gaan onze doelstellingen niet halen.”

De oproep om vrijdag te betogen komt van een reeks organisaties, maar vooral Youth for Climate trekt de acties. Ook ouderen en sympathisanten sluiten zich aan bij de mars, die rond 12.45 uur vertrok en enkele honderden deelnemers kon trekken. “De hoofdbetoging is in Gent, omdat we weten dat hier veel progressieve jongeren op straat willen komen”, klinkt het bij de organisatoren.

Dat de klimaatbetoging jongeren van school houdt, is “een detail” en de kritiek van minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) maakt geen indruk op de actievoerders. “Wij spijbelen niet. Wij staken. We gaan ons hier niet gewoon op de grond zetten maar hebben een heel duidelijke boodschap”, zegt De Wever. “We zouden het beter over het klimaat hebben en niet over dat wij hier komen spijbelen, want dat is niet het geval.”

De optocht start aan de Poeljemarkt, waarna de jongeren naar de Vlasmarkt trekken via de Keizer Karellaan over Het Zuid. Via de Sint-Pietersnieuwstraat wandelen de protesterende jongeren dan naar het Sint-Pietersplein, waar de actie eindigt.

Anuna De Wever op de klimaatactie in Gent.