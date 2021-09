Anuna De Wever krijgt wind van voren nadat ze Gert Verhulst "oude witte hetero man" noemt

Klimaatactivist Anuna De Wever ligt op sociale media onder vuur na een uithaal naar Gert Verhulst. Ze noemde hem “een oude witte hetero man die de klimaatcrisis compleet minimaliseert en een mening geeft over iets waar hij totaal géén kennis over heeft”. Dat viel niet goed, onder meer bij Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V). En hij wond er geen doekjes om.

Anuna De Wever stak het vuur aan de lont toen ze op Twitter een artikel deelde uit de krant De Morgen, waarin Verhulst van leer trok tegen haar. Hij verweet haar dat ze Groen had “kaalgeplukt” bij de vorige verkiezingen en dat haar klimaatmarsen “een vergiftigd geschenk” waren voor de partij.

Volgens Verhulst is het klimaat te redden, maar creëer je door alleen maar fatalistische boodschappen te brengen net het omgekeerde effect. “Dan ligt op den duur niemand er nog van wakker. Geef ons perspectief, oplossingen, mogelijkheden. Als de zeespiegel gaat stijgen, laten we ons daar dan op voorbereiden.”

Mening

Anuna De Wever verdedigde zich vanmorgen. “Een oude witte hetero man die de klimaatcrisis compleet minimaliseert en een mening geeft over iets waar hij totaal géén kennis over heeft. What else is new?”, schreef ze op Twitter. Waarmee ze op haar beurt een golf van verontwaardiging uitlokte.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi was not amused. “Onverdraagzaamheid verschijnt in vele gedaanten. Kunnen we stoppen met de mening van een persoon te herleiden tot leeftijd, huidskleur, geaardheid en geslacht? Is dat zo moeilijk?”, klonk het. “De ‘ach het is weer een blanke hetero man’ reactie duikt trouwens meer en meer op. Even fout als de ‘ach het is weer een zwarte / een homo / een vrouw’ en als je dat niet kunt inzien ben je wat mij betreft deel van het probleem.”

Ook Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert kon zich er niet in vinden. “Tip (ook al komt ie een witte hetero man, diepe excuses daarvoor): focus op het inhoudelijk debat. Met persoonlijke aanvallen verbetert het klimaat niet.”

“Woke waanzin”

N-VA-ondervoorzitter Lorin Parys sprak zelfs van “woke waanzin”. “Ben je het niet eens met wàt hij zegt of màg hij het niet zeggen omdat hij niet jong, trans en gekleurd is? Zo doe je de zaak waar je zegt voor te strijden verzanden in woke waanzin”, tweette hij.

