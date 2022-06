Antwerpse wielergroep komt zwaar ten val op jaagpad door boomwortels onder wegdek: “Levensgevaarlijk voor fietsers”

“Het gebeurde in een fractie van een seconde.” Frank Rypens (67) en zijn wielermakkers van WTC Macadammekes uit het Antwerpse Hemiksem bekomen nog steeds van wat hen dinsdagnamiddag overkwam. In een groep van 25 renners kwamen acht wielertoeristen op het jaagpad in Gijzegem plots zwaar ten val toen een van hen over een wortel onder het wegdek reed en zo de controle over het stuur verloor. “Ik hou er een polsbreuk aan over. Maar dit kon veel erger afgelopen zijn.”