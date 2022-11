Antwerpse vzw Moeders voor Moeders wint in beroep zaak rond hoofddoekenverbod: “Enorm opgelucht”

De vzw Moeders voor Moeders, die zich inzet voor hulpbehoevende moeders, deelt wekelijks voedselpakketten uit. De moeders mogen op die pakketten wachten in de dagzaal. Volgens een interne regel van de vzw moeten vrouwen daar hun islamitische hoofddoek afnemen. Moeders die dat weigeren, moeten op hun voedselpakketten wachten in een kleine wachtruimte aan de inkom van het gebouw. Die interne regel werd in 1996 ingevoerd nadat de vzw had vastgesteld dat door de toegenomen groep van moeders met hoofddoek, andere moeders zich niet meer thuis voelden bij de organisatie en afhaakten.

Het ergste was dat we opzij werden gezet als een discrimine­ren­de organisa­tie. Op de duur stelden we ons de vraag: zijn we wel goed bezig?

Specifieke groep

"De door Moeders voor Moeders uitgeoefende sociale activiteiten vallen bijgevolg niet onder het toepassingsgebied van de antidiscriminatiewet en het gelijkekansendecreet, zodat Unia niet bevoegd was om in rechte tegen de vzw op te treden op grond van voormelde wettelijke/decretale bepalingen", klonk het in het arrest.

“Zeer opgelucht”

Katrin Beyer van Moeders voor Moeders is naar eigen “zeer opgelucht”. “We hebben een zeer slopende tijd achter de rug: die rechtszaak werkte enorm verlammend”, reageerde ze maandagavond bij ATV. “Het ergste was dat we opzij werden gezet als een discriminerende organisatie. Op de duur stelden we ons de vraag: zijn we wel goed bezig? Maar nu krijgen we eindlijk eerherstel. En zijn we klaar om voort te doen met hetgeen we al 30 jaar doen: arme gezinnen helpen.”