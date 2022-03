Antwerpse Renate hoopt haar zoon terug te vinden in Oekraïne en steekt morgen de grens te voet over

Een rugzak met daarin warme kleren, een paspoort, drie telefoons en degelijke wandelschoenen: meer heeft de Antwerpse Renate niet bij om vanuit Polen de grens met Oekraïne over te steken. In Kiev hoopt de vrouw haar 24-jarige zoon terug te vinden die door de oorlog gestrand is, zo zegt ze in een gesprek met RTBF.

Renate kwam dit weekend in Polen aan, maar stootte aan de grens met Oekraïne op een probleem. Door de oorlog die momenteel woedt in het buurland van Polen is het onmogelijk om de grens met de auto over te steken.

Vastberaden probeerde Renate de alternatieven uit, want, ongeacht de moeilijke omstandigheden, wil de Antwerpse vrouw per se haar zoon Wessel terugvinden. Hij kwam per toeval in het midden van de oorlog terecht en bevindt zich momenteel in het zuiden van Oekraïne, vlakbij de Krim.

“De laatste keer dat ik hem belde, vertelde hij me dat er veel Russische soldaten in het dorp waren. Dat maakt de bevolking bang”, aldus Renate bij RTBF. Ze hoopt haar zoon over enkele dagen in Kiev te ontmoeten, al ligt de hoofdstad zwaar onder vuur.

Daarbij heeft Renate nog een goede honderd kilometer voor de boeg. Deze kilometers wilde ze eventueel afleggen met een humanitair konvooi, maar dan zou ze nog vijf dagen moeten wachten: “Geen tijd voor, want ik maak me grote zorgen”. In plaats daarvan zal de vrouw vannacht nog een nacht in haar auto in Polen slapen. Morgenvroeg hoopt ze dat ze kan meerijden met een van de honderden busjes die dagelijks de grens oversteken met humanitair materiaal.