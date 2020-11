Antwerpse papa die hilarische Instagrampagina maakte rond dochter gaat hele wereld rond: “In vijf dagen van 200 naar 40.000 volgers”

Kenny Deuss uit Antwerpen heeft de week van zijn leven. De jonge papa maakte - met de hulp van Photoshop - een hilarische pagina op Instagram waarop hij zijn dochtertje Alix (1,5) laat zien in allerlei gevaarlijke situaties. Nadat zijn verhaal zondag op HLN verscheen, gaat het nu de hele wereld rond. “Vannacht waren we nog op de Amerikaanse televisiezender Fox News te zien. In vijf dagen tijd gingen we van een 200-tal volgers naar meer dan 40.000", lacht hij.

“Ongelofelijk” noemt Kenny het zelf. Zondag vertelde hij onze redactie nog hoe hij met de pagina begonnen was omdat zijn vriendin hem vanop het werk vaak vroeg een fotootje van Alix te sturen. Zo kon ze zien dat hun kleine meid veilig was, als papa op haar paste. Kenny gaf er met de hulp van een fotobewerkingsprogramma een twist aan, zodat het leek alsof hun dochtertje in de meest gevaarlijke situaties belandde. En dat bleef hij doen. Hij besloot de foto’s ook te delen op Instagram. Zijn pagina heeft sinds enkele dagen meer dan 40.000 volgers.

“Het verhaal op HLN ging viraal en daarop besloten we het ook op de sociale nieuwswebsite Reddit te posten”, doet hij het relaas. “Ook daar werd het opgepikt en het schoot meteen naar de eerste plaats. Daarna verspreidde het zich over de wereld. We hebben al tv-interviews gegeven aan VTM NIEUWS, NOS Jeugdjournaal in Nederland en de Duitse televisiezender RTL. Maar er komen vragen van overal.”

Argentinië

Intussen verscheen het verhaal al in Hongarije, Kazachstan, Rusland, India, Hongkong en Afrika. Zelfs een grote Argentijnse krant pakte ermee uit. “Gisteren stonden we ook in de bekende Britse kranten The Sun en de Daily Mail”, aldus Kenny. “Maar ik krijg berichten van over heel de wereld. Het stopt niet.”

Volledig scherm Het stuk over Kenny en Alix in The Sun. © RV

Afgelopen nacht waren Kenny en Alix ook te zien op de Amerikaanse televisiezender Fox News. “Twee dagen geleden kreeg ik een berichtje van de talkshow ‘The Five’, met de vraag of ze de foto’s mochten gebruiken. Ik stemde toe, maar daarna hoorde ik er niets meer van. Afgelopen nacht had ik er opeens 10.000 volgers bij en terwijl ik me afvroeg waar die zo plots vandaan kwamen, liepen berichtjes binnen dat we op Fox waren geweest. Intussen heb ik het fragment zelf ook gezien via internet. Geweldig.”

Volledig scherm © RV

Intussen wordt Kenny naar eigen zeggen “overstelpt” met positieve reacties. “Ik denk dat mensen iets als mijn pagina echt kunnen gebruiken in deze sombere coronatijden. Mensen snakken naar iets leuks. Zo was er iemand die me liet weten dat hij een heel slechte dag had en in de put zat, maar dat ik die helemaal goed had gemaakt. Zulke reacties zijn geweldig. Iemand anders liet me weten dat ze speciaal een account had aangemaakt op Instagram nadat ze ons gezien had op het nieuws, om me te kunnen volgen.”

Ideeën

Het nieuwe leger aan volgers mag gerust zijn: er zullen nog heel wat meer foto’s van Alix volgen. “Ik heb nog heel wat ideeën. Mensen doen ook suggesties, wat geweldig is. Ze zijn wel niet altijd even realistisch”, lacht hij. “Mensen snappen niet altijd dat er veel bij komt kijken. Aan sommige foto’s ben ik echt úren bezig.”

Kenny kreeg ook vragen van andere influencers om eventueel samen te werken. “We zien wel. Het belangrijkste is dat mensen het leuk blijven vinden. Dat is waarom ik het doe”, verzekert hij.

Kenny en Alix volgen kan via de Instagrampagina onadventurewithdad.