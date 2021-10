Antwerpse huisarts weigert niet-gevaccineerde patiënten: “U hebt geen vertrouwen in de geneeskunde, dus ook niet in mij”

HET DEBAT. Zijn de quarantai­ne­re­gels en de teststrate­gie op scholen te streng?

21 oktober Na een lange periode van stabiliteit, is het aantal coronabesmettingen in ons land de laatste weken opnieuw zienderogen gestegen. Verschillende scholen moeten de deuren sluiten. De quarantaineregels liggen onder vuur. Verschillende stemmen in het onderwijsveld pleiten ervoor om het virus onder de kinderen te laten circuleren en de scholen open te houden. Wat denk jij? Zijn de quarantaineregels en de teststrategie op scholen te streng? Vanavond bundelen we de boeiendste reacties in een nieuw stuk. Lees hieronder alvast wat onze experts en enkele politici ervan vinden.