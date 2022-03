Antwerpse broers lanceren eerste halal snacks in Aldi: “We gaan de diepvriessector cultureel ontdooien”

Vanaf vandaag vind je in alle Aldi-winkels de ‘Ewaja’-snacks van de Antwerpse broers Saïd (34) en Rachid (30) Boumazoughe, het eerste halal prodcuct dat Aldi in zijn aanbod opneemt. Acteur, rapper en schrijver Saïd is het creatieve brein achter ‘Ewaja’, Rachid is de ondernemer. “Wij doen aan etnomarketing en bieden snacks voor jong en oud, over religies en culturen heen. Wij gaan de diepvriessector cultureel ontdooien.”

Saïd, bekend van rollen in onder andere ‘GR5', ‘Patser’ en ‘Grond’, ondervond zelf de noodzaak aan halalproducten in supermarkten. “Telkens wij boodschappen doen in de supermarkt, moeten we daarna nog naar de kruidenier of slager om onze halal commisses te doen. Nogal omslachtig, vonden wij.”

De broers begonnen op hun idee te broeden in 2017, toen ‘ewa ja’ verkozen werd tot Kinderwoord van het Jaar en ook werd opgenomen in Van Dale. “Dat staat voor ‘awel ja, het is nu zo, we maken er het beste van’”, vertelt Rachid. “Zie het als een vorm van migratie-evolutie, hoe de verschillende gemeenschappen elkaars taal beïnvloeden. Dat gebeurt ook met de eetcultuur, en zo kwamen we op het idee om met halal snacks de retail te veroveren. Door een gezonde snack aan te bieden voor jong en oud, moslim of geen moslim. Onze producten overstijgen religies en culturen. We willen de diepvriessector cultureel ontdooien. Ewaja is geen islamitisch product, wel het eerste Belgische halal-product in de supermarkt.”

Volledig scherm Rachid Boumazoughe met de Ewaja-diepvriessnacks voor filialen van Jumbo en Aldi. © ID / Joris Herregods

De broers zijn trots dat ze hun snacks in de Belgische Aldi-ketens kunnen aanbieden. “De Ewaja-snacks bestaan uit 100% Belgisch en vers kippenvlees. Je kan ze frituren of in de air fryer bereiden. De kippen zijn volgens de islamitische eisen geslacht. We werken daarvoor samen met het innovatieve familiebedrijf Teker uit Willebroek.” De familie Boumazoughe heeft ook al ervaring in de voedingssector want ze zit met het bedrijf De Noterij ook in de notenhandel.

‘Ewaja’ vond eerst ingang bij warenhuisketen Jumbo, waarna Makro/Metro aanpikte. “Voor Jumbo België hebben we exclusief de Ewaja-frikandel ontworpen en die is ook enkel bij Jumbo te koop. Ook voor nieuwe producten krijgen zij voorexclusiviteit. Omdat zij als eersten in ons verhaal geloofden”, zegt Rachid.

Van frikandel over hamburger tot chickenburger, wings en de colombiano, alle Ewaja-snacks worden vanop de verpakking aangeprezen door wat de broers hun “Ewaja-ambassadeur” noemen, een ludiek mannetje met sneakers aan en AirPods in de oren. Intussen onderhandelen de twee met de grootste retailers in de Benelux en broeden ze op nieuwe producten. Rachid: “We mikken echt op de twee werelden. Dat zie je ook op onze filmpjes op onze Instagrampagina, waarvoor we ook met Vlaamse acteurs en figuranten werken.”