Antwerps vaccinatiedorp wil 12.000 personen verleiden met J&J-vaccin

Vlaamse bevolking vergrijst verder: 1 op 5 is 65-plus­ser, meer dan duizend eeuwelin­gen

7 juli De Vlaamse bevolking blijft vergrijzen: één op de vijf inwoners van het gewest is inmiddels 65-plusser, zo staat vandaag op de website Statistiekvlaanderen.be. In de meeste kustgemeenten is een derde van de bevolking 65-plusser. In de leeftijdsgroep van de 100-jarigen zitten voor het eerst meer dan duizend mensen. Daarnaast meldt Statistiek Vlaanderen dat de Vlaamse bevolking is toegenomen.