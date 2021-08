Antwerps testdorp sluit op 5 september: “Doel bereikt”

Waar kan ik me laten testen voor ik op reis vertrek? Dit zijn de locaties in uw provincie

Nu iedereen de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren, zou het niet meer nodig zijn om het testdorp open te houden. De vraag naar tests is sowieso ook sterk gedaald. In juli nam TestCovid dagelijks nog gemiddeld 948 PCR-tests af, voor de hele maand augustus is dat verminderd tot 517 per dag en in de week van 23 augustus waren het er nog maar 346 per dag.