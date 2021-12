Antwerps stadsdichterschap wordt omgevormd naar ‘poule van dichters’

Guido Gezelle-gedicht over Wontergem te zien in mudel

Formule van poëzie in de stad

“Na tien stadsdichters was de tijd aangebroken om de formule van poëzie in de stad te herdenken”, vindt schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA). “We willen het poëzietalent in Antwerpen nog meer aanspreken om bij te dragen tot het verbinden van stad, poëzie en haar bewoners.”

Liefde voor Antwerpen

Kandidaten kunnen zich voor 27 januari aanmelden door hun motivering, curriculum vitae en een nieuw gedicht “waaruit de liefde voor Antwerpen spreekt” in te sturen naar boekenstad@antwerpen.be. De stadsdichters moeten in Antwerpen wonen. In principe hebben stadsdichters steeds volledige artistieke vrijheid, maar in de regels van het stadsdichterschap staat wel expliciet dat de stad “het eindoordeel heeft over opname in de openbare ruimte” van de gemaakte gedichten.