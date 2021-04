Antwerps schepen Nabilla Ait Daoud over Let’s Go Urban: “Ik overwoog nooit ontslag te nemen”

Voormalig Antwerps schepen van Jeugd en huidig schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA) heeft voor het eerst gereageerd op het dossier Let’s Go Urban (LGU). In Gazet van Antwerpen ontkent Ait Daoud (44) dat ze door haar vermeende persoonlijke banden met LGU-oprichtster Sihame El Kaouakibi de vzw een voorkeursbehandeling gaf. Van opstappen wil ze niet weten. “Ik heb nooit overwogen om ontslag te nemen”, zegt ze in de krant.

Nabilla Ait Daoud ligt als voormalig schepen voor Jeugd samen met haar partijgenoot en schepen voor Financiën in Antwerpen, Koen Kennis, al van in het begin onder vuur in ‘Sihamegate’, het dossier rond LGU. De oppositie acht Ait Daoud verantwoordelijk voor de meer dan 5 miljoen euro aan subsidies die de vzw Let’s Go Urban werden toegekend. Een aanzienlijk bedrag, waar bovendien blijkbaar nauwelijks controle op was. Volgens de audit die de stad liet uitvoeren bestond er een nauwe band tussen de patrimoniumverantwoordelijke en de vzw, waardoor “de kritische reflex onvoldoende aanwezig was tijdens de uitgevoerde controles”.

“Schepen Ait Daoud liep de deur plat bij Let’s Go Urban. Ze was ook persoonlijk bevriend met El Kaouakibi”, zei CD&V-gemeenteraadslid Nahima Lanjri. “De schepen moet zich afvragen of ze nog wel voldoende autoriteit heeft om te blijven functioneren.” N-VA-voorzitter en Antwerps burgemeester Bart De Wever nam Ait Daoud in bescherming en tot een ontslag kwam het niet. Zelf zweeg ze tot nog toe, naar eigen zeggen omdat ze de afspraak respecteerde dat de burgemeester zou communiceren. Maar nu reageert ze dan toch in Gazet van Antwerpen. “Ik heb een paar keer op mijn tong moeten bijten”, zegt ze over haar stilzwijgen. “Verontwaardiging en boosheid wisselden elkaar geregeld af door wat ik allemaal las in de pers.”

Ze schermt met de audit die zegt dat er nergens sprake is van kwaad opzet, maar dat er “wellicht misbruik is gemaakt van ons vertrouwen in Sihame en LGU”. Niet voldoende om op te stappen voor Ait Daoud. “Ik heb ontslag nooit overwogen. Ik heb mijzelf wel de vraag gesteld of ik iets fout had gedaan. Maar als ik naar de feiten kijk, dan sta ik recht in mijn schoenen.” Haar contacten met Sihame El Kaouakibi omschrijft ze als “professioneel”. De uitspraken van Lanjri doet ze af als “een flagrante leugen”. Ze blijft erbij dat ze vijf afspraken met El Kaouakibi had in vier jaar tijd.