Antwerps gouverneur Berx wacht op Overlegcomité om eventueel extra maatregelen te nemen

Digitale radio zit in de lift, luistercij­fers DAB+ stijgen opnieuw dit jaar

Digitaal radio luisteren zit de laatste jaren in de lift. Zowat 41 procent van het totale luistervolume radio is nu digitaal: 19 procent luistert via DAB+, 14 procent via het internet, 6 procent via digitale televisie en 2 procent via de kabel. Ook in de wagen wint digitale radio aan populariteit. Dat blijkt uit een onderzoek van Ipsos in opdracht van de Vlaamse overheid.

