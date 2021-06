Antwerps burgemeester De Wever bevestigt dat hij in 2017 op de hoogte was van PFOS-vervuiling

Pittem Man sterft onder bestelwa­gen die van krik valt

16 juni In de Meulebekestraat in Pittem is woensdagavond een man om het leven gekomen. Hij was aan zijn oprit aan het werken aan zijn bestelwagen. Hij had die opgekrikt en was eronder gekropen, maar de bestelwagen kwam plots toch naar beneden. Voor de man kon geen hulp meer baten.