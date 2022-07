Antwerps burgemeester De Wever: “Bestrijding drugscriminaliteit blijft dweilen met de kraan open”

ONZE OPINIE. Energieken­ners schreeuwen van de daken: beperk je verbruik. Politici zwijgen. Waarom nog?

Hoe zong Marcel Vanthilt het met zijn band Arbeid Adelt in de jaren tachtig? “Als je wind in je haren blaast en jij weg moet in alle haast dan verbruik jij te veel stroom.” Straks moet de regering in de oude jukebox duiken. Want dat is wat experten hier, maar ook in het buitenland, van de daken schreeuwen: beperk je verbruik. Het wordt nu tien dagen nagelbijten voor Europa. Een van de belangrijkste pijpleidingen die Europa van aardgas voorziet, is door het Russische Gazprom gesloten voor onderhoudswerken. De vrees is dat het daar niet bij blijft. Rusland knijpt misschien alles dicht. Poetin is niet te beroerd om in eigen vel te snijden.

5:51