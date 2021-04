Antwerps bedrijf geeft personeel volgende week extra vakantie om hen te laten bekomen van coronamoeheid

“Het afgelopen jaar eiste veel van ons, zowel professioneel als op mentaal gebied. Veel bedrijven gingen in (deeltijdse) werkloosheid, collega’s zagen elkaar nauwelijks en ook buiten het werk waren er weinig of geen mogelijkheden om te ontspannen. Maar er werd wel verwacht dat we aan hetzelfde tempo verder werkten en nog altijd dezelfde kwaliteit boden. Eventjes ging dat allemaal wel. En dan ging het nog eventjes langer. En dan nog wat langer. Tot duidelijk werd dat de ‘nog eventjes volhouden’-boodschap niet meer werkte”, klinkt het.

Normaal organiseert Marbles volgende week zijn viermaandelijkse ‘Innovation week’. Alle collega’s werken dan vijf dagen intensief samen en creëren nieuwe dingen. “Op het einde van zo’n week bruisen wij normaal gezien allemaal van de energie. Het afgelopen jaar probeerden we daar een digitale versie van te maken, maar dat was toch niet hetzelfde. Daarom zochten we nu een andere manier om onze mensen energie te laten tanken. We kwamen tot de vaststelling dat mensen nu vooral rust en recuperatie nodige hebben, vandaar het idee om het volledige team twee dagen extra verplichte vakantie te geven. Volgende week donderdag en vrijdag blijft iedereen betaald thuis bij Marbles. Een extra weekend in 2021, zeg maar”, zegt Berghmans aan HLN.

Energie

Een opmerkelijk voorstel, want werknemers mogen bij Marbles zélf beslissen hoeveel vakantie ze nemen. “Klopt, maar dat ‘onbeperkt verlof’ is vrij en individueel op te nemen en dat is niet wat we hiermee willen bereiken. We geven volgende week twee extra ‘wettelijke’ vakantiedagen, verplicht op te nemen door elke collega op hetzelfde moment. Ons bedrijf is er zich van bewust dat ons personeel die energie nodig zal hebben om de komende periode aan te kunnen. Want hoe je het ook draait of keert: het ‘normale’ leven is er niet meteen terug.”

Marbles - waar zeventien mensen werken - wil met het initiatief het personeel ook bedanken voor alle inspanningen die het leverde om het bedrijf door de coronatijd te loodsen. “Ons hele team is van maart tot september deeltijds werkloos geweest”, aldus Berghmans. “Ook in het najaar en dit voorjaar waren er enkele teams die een paar maanden deeltijds werkloos waren. Dat was nodig om het hoofd boven water te houden bij Marbles. Een moeilijke situatie, wel. Want het gaat over het inkomen en de financiën van je collega’s. Maar sinds deze maand is iedereen weer fulltime aan het werk. Hopelijk kan het nu zo blijven.”

Sofina

Ook andere bedrijven namen al het initiatief om extra vakantie uit te delen. Het Belgische investeringsbedrijf Sofina gaf zijn 68 directie- en personeelsleden zelfs 40 dagen extra verlof bij wijze van “coronageste”. Die acht weken extra verlof kunnen de komende twee jaar opgenomen worden in blokken of als snipperdag.

Ook de personeelsleden van verscheidene supermarkten kregen al extra verlof omdat ze tijdens de eerste lockdown extra inspanningen moesten leveren.

LEES OOK: Antwerps bedrijf schaft alle regels af en binnenkort mogen werknemers ook zelf beslissen hoeveel ze verdienen