Antwerpenaar Koen Gys (62) werd vijf keer opgegeven, maar overleefde het coronavirus: “Ze zeggen dat ik een klein Covid-mirakeltje ben”

De gezichten van de derde golf: “Ik dacht dat ik één van de laatsten zou zijn die corona konden krijgen”

22 maart Wie de beelden zag van de spontane carnavalsstoet door Brussel, zou zweren dat het coronavirus in ons land bezworen is. Tuurlijk is niets minder waar. Cijfers liegen niet, in onze ziekenhuizen staan de knipperlichten opnieuw op rood. En de Covidpatiënten van vandaag hebben duidelijk een ander profiel dan tijdens de eerste en tweede coronagolf. Ze zijn jonger, lijken veel zieker te zijn en velen waren kerngezond, voordat de razendsnelle mutanten kwamen aankloppen. “Ik sport elke dag. En plots lig je dan kortademig op de Covidafdeling en hoest je de longen uit je lijf.”