Antwerpen maakt zich opnieuw op voor toestroom aan Nederlanders

Nederlanders komen naar Antwerpen voor een dagje uit, wat in hun land door de lockdown niet kan. Gisteren was er al een toestroom: op verschillende snelwegen waren er files en meerdere treinen zaten bomvol. Er arriveerden dinsdag overvolle treinen vól Nederlanders in Antwerpen. In het centrum was het volgens de politie dinsdagnamiddag “abnormaal druk”. Ook vandaag zal de stad zich kunnen verwachten aan Nederlandse shoppers, aangezien de E19 al vastloopt. Er komt een halfuur extra bij. Ook op afritten, grote toegangswegen en parkings is het weer alle hens aan dek. De Nederlandse spoorwegenmaatschappij (NS) raadt reizigers ten stelligste af de trein te nemen. Volgens NS is het in de treinen door de drukte onmogelijk om voldoende afstand te houden. Hun dringende oproep geldt tot zondagavond.