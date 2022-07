Antwerpen maakt ‘inspiratiegids’ voor dopen: “Om onaanvaardbare situaties te vermijden”

Huis wordt iets goedkoper: check hier de gemiddelde prijs in jouw provincie. Komt er nu echt afkoeling op vastgoed­markt?

De vastgoedmarkt koelt af. Er werden het voorbije kwartaal minder woningen verkocht. De huizenprijzen daalden de voorbije drie maanden ook, weliswaar zéér beperkt. In Vlaanderen is de daling ook met -0,8 % ook iets kleiner dan die in Wallonië en Brussel. Dat blijkt uit de jongste Notarisbarometer. “Vooral jongeren kopen nog, uit schrik voor een nog duurdere woonlening.”

