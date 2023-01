Antwerpen geen voorstander van algemeen vuurwerkverbod tegen eindejaarsrellen: “Gewoon kordaat optreden tegen relschoppers”

Een algemeen vuurwerkverbod, zoals de burgemeester van Amsterdam zondag voorstelde na een onrustige oudejaarsnacht, ziet men in Antwerpen niet als de oplossing voor het fenomeen van de eindejaarsrellen. "Het komt er gewoon op aan om kordaat tegen zulke relschoppers in te gaan. In Antwerpen hebben we met het preventief huisarrest een bestuurlijke maatregel die moet bijdragen tot de openbare rust en veiligheid. We gaan die maatregel nu evalueren", zegt Johan Vermant, woordvoerder van burgemeester Bart De Wever (N-VA).