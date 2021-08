Antwerp Pride scherp voor Eddy Demarez: “Dat toont het belang van de Pride vandaag”

Onderzoek Audit Vlaanderen naar vervroegde vaccinatie burgemees­ter Veerle Heeren (CD&V) afgerond

11 augustus Het onderzoek van Audit Vlaanderen over de Truiense burgemeester Veerle Heeren (CD&V) is klaar. Dat bevestigt het kabinet van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) aan HLN en VTM Nieuws. De burgemeester kwam in een storm terecht nadat bekendraakte dat zij en verschillende mensen uit haar entourage waren voorgekropen in de rij voor vaccinatie. Over de inhoud van het rapport houdt iedereen de lippen stijf op elkaar.