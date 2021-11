Antonin (19) stierf na studentendoop in Waalse Gedinne: “Ik ben plots mijn kleine broertje kwijt”

“Het enige dat we willen zijn antwoorden: wat is er gebeurd met Antonin?” Het afgelopen weekend was een horrorweekend voor de familie van de 19-jarige Antonin Deneffe. Antonin deed zaterdagavond - samen met 300 studenten - mee aan een studentendoop in Sart-Custinne, een deelgemeente van Gedinne. Maar de ochtend daarop werd de jongeman levenloos aangetroffen, de reanimatie had geen zin meer. Het parket van Namen onderzoekt de zaak, vandaag vindt er een autopsie plaats.