Antiwitwascel onderschept amper drugsgeld, ondanks recordaantal van bijna 54.000 meldingen

De antiwitwascel heeft vorig jaar een recordaantal van 53.923 meldingen over verdachte geldstromen in ons land ontvangen, gaande van opbrengsten uit oplichting en sociale fraude tot corruptie, terrorisme en georganiseerde misdaad. Zo heeft de antiwitwascel ruim 1,6 miljard euro aan verdacht geld kunnen signaleren aan het gerecht. Amper 18,5 miljoen euro was drugsgeld, schrijft ‘De Tijd’ zaterdag. De krant kon het nieuwe jaarverslag van de antiwitwascel inkijken.

Veruit het grootste aantal meldingen, 52 procent, kwam van de banken, schetst de krant. Banken hebben de voorbije jaren volop geïnvesteerd in detectiesystemen, zegt Isabelle Marchand van de bankenfederatie Febelfin in De Tijd. “Dat levert nu concrete resultaten op. De banken nemen hun taak als poortwachter in de strijd tegen witwassen en de financiering van terrorisme ter harte en helpen criminaliteit te bestrijden.”

De antiwitwascel speelde 1.257 zaken door aan het gerecht. Die waren samen goed voor ruim 1,6 miljard euro aan verdacht geld. In 2021 lag dat bedrag met ruim 2,3 miljard euro hoger. De grootste bedragen gingen over ernstige fiscale fraude, georganiseerde misdaad, sociale fraude, corruptie en oplichting. Slechts 370.000 euro had nog te maken met terrorisme, schrijft De Tijd. Volgens de krant is het opvallend dat slechts 1 procent of 18,5 miljoen euro rechtstreeks te maken had met de drugshandel. Drugshandel als nevenmisdrijf in 8 procent van het totale aantal dossiers voor.

Onverklaarbare sommen cash

“In tegenstelling tot de drugshandel en het drugsgeweld zijn de financiële stromen die erachter schuilgaan veel minder zichtbaar”, zegt Philippe de Koster, de voorzitter van de antiwitwascel, in De Tijd. “Afgaande op de inbeslagnames gaat het nochtans om gigantische bedragen, die deels ook in ons land circuleren. De meldingen die de cel ontvangt en die onmiddellijk in verband te brengen zijn met drugshandel, gaan meestal over lokale dealers of uithalers die in de kijker lopen omdat ze onverklaar­bare sommen cash stortten. De bedragen in die dossiers zijn eerder beperkt.”

“Ook de bedragen die we vaststellen in dossiers waarin drugsgeld witgewassen werd via vastgoed, handelszaken of gokken zijn niet van dezelfde orde als de sommen die circuleren in de professionele witwasnetwerken die drugshandelaars gebruiken. We moeten vooral kijken naar die professionele witwasnetwerken, die los staan van de drugshandel, om de miljardenopbrengsten te detecteren die jaarlijks in België gegenereerd worden door de invoer van cocaïne via de Antwerpse haven en de drugshandel”, aldus nog De Koster in de krant.

De antiwitwascel stipt verder nog aan dat drugsgeld ook naar terroristen stroomt en tevens gebruikt wordt om havenpersoneel, advocaten, zaakvoerders van logistieke en transportbedrijven, douaniers en politieagenten om te kopen.