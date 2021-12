Antisemitische misdrijven op één jaar tijd verdubbeld

“Dit is zeer zorgwekkend,” aldus Ongena. Naast de stijging van daadwerkelijk geregistreerde antisemitische misdrijven is er ook een toename van het aantal klachten. Na een lichte daling vanaf 2018 steeg het aantal klachten bij Unia opnieuw in 2020. Van 79 klachten ging men naar 115. “De hoge cijfers, zowel bij klachten wat betreft antisemitisme als daadwerkelijke geregistreerde misdrijven, dwingen ons ertoe onze aanpak te herzien”, vindt de Open Vld-senator.

De cel had dit jaar al twee vergaderingen en plant een volgende over onderwijs. “Onderwijs is en blijft een cruciale bondgenoot in de strijd tegen antisemitisme en anti-discriminatie in het algemeen. De bewustwording rond deze problematiek is essentieel”, besluit Ongena.