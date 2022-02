Antipestproject minder populair op Vlaamse scholen door corona

Sinds de start in 2016 namen al 149 scholen deel aan ‘de conflixers’. In het eerste coronaschooljaar 2019-2020 waren dat er wel nog maar 28 en vorig schooljaar waren dat er nog slechts 11. Scholen die eerder al deelnamen aan het project, worden wel niet dubbel geteld. “Zoals steeds is corona naar alle waarschijnlijkheid de oorzaak van die daling: het was toen pompen of verzuipen voor scholen, waardoor ze er weinig extra projecten konden bijnemen”, reageert Vandromme. “Dit is ook een traject dat alleen kan uitgewerkt worden als mensen fysiek op school aanwezig zijn - wat zeker in 2020 niet altijd het geval was.”