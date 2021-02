Antigifcentrum lanceert podcast voor kinderen na 12.000 oproepen in coronajaar

Het Antigifcentrum en de federale overheidsdienst Volksgezondheid hebben de nieuwe podcast ‘Wetenschapje’ gelanceerd. In de podcast, die bestemd is voor kinderen van 8 tot 13 jaar, komen tal van weetjes aan bod over de gevaren van vergiftiging en hoe het te vermijden.

In januari maakte het Antifgifcentrum al bekend dat het in 2020 liefst 12.000 oproepen kreeg over ongevallen met chemische huishoudproducten, een pak meer dan normaal. En die stijging werd vooral veroorzaakt door de coronacrisis.

Dat is in het bijzonder het geval voor handgels, andere ontsmettingsmiddelen, bleekwater en essentiële oliën. Producten zoals ontstoppers, lijmverwijderaars, whitespirit, zoutzuur en ontkalkers veroorzaken de meest ernstige ongevallen. “Mede als gevolg van de pandemie gebruiken we immers meer dan ooit schoonmaak- en ontsmettingsproducten”, zegt professor Dominique Vandijck, adjunct-algemeen directeur van het Antigifcentrum.

Zo’n 5.000 keer per jaar gaat het om ongevallen bij kinderen en kunnen de gevolgen ernstig zijn. “Kinderen die tijdens hun verkenningsgedrag schoonmaak-, ontsmettings- en andere huishoudproducten ontdekken, ze open prutsen, over hun handen krijgen, ermee experimenteren, in de mond stoppen en soms inslikken. We vinden deze cijfers onaanvaardbaar hoog, temeer omdat het overgrote merendeel van deze ongevallen te vermijden is”, benadrukt Vandijck.

Het Antigifcentrum en de FOD Volksgezondheid lanceerden daarom de campagne lezenvoorgebruik.be. “Via radiospots, sociale media, voorleessessies en folders willen we jong en oud laten kennismaken met de vaakst voorkomende ongevallen in de thuissituatie. We willen ook voorzien van praktische voorzorgsmaatregelen en de gevaarsymbolen leren kennen”, zegt Jona De Leye van de FOD Volksgezondheid.

In samenwerking met Het Geluidshuis ontwikkelden ze ook de nieuwe podcast 'Wetenschapje’, met geluid, muziek en weetjes over de goede en gevaarlijke eigenschappen van gif.