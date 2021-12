Antigifcentrum lanceert campagne over gevaar van CO-vergiftiging

“Een CO-vergiftiging kan echt iedereen overkomen. Het maakt je ziek en leidt in ernstigste gevallen tot de dood. Het is van levensbelang dat mensen zich bewust zijn van het risico op een vergiftiging, hoe je ze kan herkennen én vooral hoe je ze kan voorkomen”, klinkt het.

In de stijgende energieprijzen en de verwoestende waternood van juli schuilt een bijzonder gevaar. Om geld te besparen of bijvoorbeeld vocht uit de muren te halen, gebruiken mensen onveilige tweedehandstoestellen, generatoren of bijzetvuurtjes op gas, diesel of petroleum of zelfs een stapeltje brandende kolen of hout. “Al die alternatieven zijn ronduit levensgevaarlijk”, zegt Vandijck. Het centrum vreest dan ook voor een toename van het aantal ongevallen en slachtoffers.