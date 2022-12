Anouk en Jordy delen een huis met tien mensen met een beperking: “Ons zoontje noemt een van hen al opa”

Marie (8), zelf genezen van kanker, zamelt cadeautjes in voor zieke kindjes: “Ik wil graag iets terugdoen”

Marie Wilsens, een meisje van acht uit Melsele, zamelt dit jaar cadeautjes in voor de kinderen op de kinderkanker-afdeling van het UZ Gent. Ze weet wat een cadeautje voor die kinderen kan doen. Zeven jaar geleden lag ze daar zelf tijdens de feestdagen. “We hopen zo dezelfde warmte te brengen die wij zeven jaar geleden ook mochten ontvangen. Het was een verdomd moeilijke tijd maar tegelijk heeft het ons leven verrijkt. We stellen nu niks meer uit en genieten dubbel zoveel van het leven.”

24 december