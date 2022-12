Anonieme politietruck slingerde dit jaar al 220 bellende automobilisten op de bon

Bijna dubbel zoveel ongevallen door chauffeurs onder invloed van drugs: “Het is dweilen met de kraan open”

Het aantal auto-ongevallen waarbij drugs in het spel zijn, stijgt. Alleen al in de eerste helft van dit jaar bleek bij 262 ongelukken met doden of gewonden de chauffeur onder invloed. In Vlaanderen betrapte de politie in diezelfde periode 4.318 druggebruikers achter het stuur. “Onze kleindochter werd 35 meter ver gekatapulteerd. Iemand die daarna gewoon thuiskomt en in z’n bed kruipt, weet niet meer wat de realiteit is.”

