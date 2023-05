Anns dochter Sofie (12) werd gegrepen door vrachtwagen: “Die chauffeur kan zijn kinderen nog knuffelen. Ik kan alleen tegen haar foto nog zeggen dat ik haar graag zie”

Hoe maken we Vlaanderen samen VeloVeilig? Dat is de vraag die HLN deze week samen met alle fietsers en automobilisten wil beantwoorden in het grootste fietsonderzoek ooit. Sofie De Ridder was 12 toen ze op haar fiets werd gegrepen door een vrachtwagen. Op de laatste dag van het schooljaar, een prachtige vakantie en een heel leven voor zich. Haar mama Ann getuigt. “Wekenlang heb ik gedacht dat ik in een televisiespel zat, ik dacht ‘ze zijn me aan het testen om te zien hoe een mens reageert die zijn kind verliest’. Zo onwezenlijk voelde het.”

“Het is precies alsof ik naar Sofie kijk, daar in de lucht.” Ann Segers (54) sluit de ogen en wendt haar gezicht naar de hemel voor de foto. En net dan: de zon. “Ja, dank u Sofie!” En Ann glimlacht.

Op het kleine kerkhof van Eppegem, bij Zemst, liggen twee meisjes naast elkaar. Sofie De Ridder en Merel De Prins, hun voornaam in hun eigen handschrift op hun zerkje geschreven. De een gestorven op 29 juni 2016, haar hartsvriendinnetje slechts enkele maanden daarvoor, op 28 oktober 2015. Twee meisjes van 12, allebei het leven gelaten op hun fiets in het verkeer, op het kerkhof van een klein dorp waar in dat half jaar daartussen niemand anders heen ging. ‘t Is een ondraaglijk toeval dat ze ginder naast elkaar zijn herenigd. “Ze skeelerden bij dezelfde club, en hadden een groepje van vijf, zes, vriendinnetjes van de lagere school”, vertelt Ann, de mama van Sofie. “Daar zijn er nu al twee van weggevallen.”

Televisiespel

Het had zo’n fijne dag moeten worden, die 29ste juni. Haar laatste schooldag van het eerste middelbaar. Er stond van alles te gebeuren op school. Die ochtend vertrokken Sofie en haar bijna drie jaar oudere zus Katja met de fiets richting Mechelen. Ze kenden het traject, de meisjes vertelden honderduit. Tot het langs de Damstraat in Zemst vreselijk fout is gegaan. “Het licht sprong op groen, Sofie en Katja reden door en een vrachtwagen zag hen niet”, vertelt hun mama. Katja probeerde haar zusje nog bij de arm te grijpen, probeerde Sofie nog weg te trekken. “Maar ze moest lossen. Evengoed was ik mijn twee kinderen kwijt. Dan moet je dankbaar zijn...”

Quote We hebben getwijfeld om op vakantie te vertrekken. Die rit met de wagen... Ann Segers, mama van Sofie De Ridder

Volledig scherm Sofie en haar grote zus Katja.

Van de dagen na het ongeval weet Ann nog maar bitter weinig. Dat ze telefoon kreeg op het werk en een collega haar naar huis bracht. Dat ze even moest gaan zitten tijdens de begroeting op de begrafenis, omdat het zo vreselijk lang rechtstaan was omdat er zoveel volk was. Dat ze Sofie nog hebben bezocht op de plaats van het ongeval, ook al raadde iedereen dat af. “We hebben haar gezichtje mogen zien. Ik herinner me nog altijd de blokjes op haar tanden. Die staken echt overal. Dat moet een slag zijn geweest. Weet je, wekenlang heb ik gedacht dat ik in een televisiespel zat, ik dacht ‘ze zijn me aan het testen om te zien hoe een mens reageert die zijn kind verliest’. Da’s belachelijk, hé. Zo onwezenlijk voelde het.”

Quote Katja heeft zich maanden, jaren schuldig gevoeld Ann Segers, Mama van Sofie De Ridder

Die zomer, een maand na het ongeval, trok het gezin samen op vakantie. De geplande vakantie met z’n vieren. “We hebben getwijfeld. Maar hier thuis zaten we er ook maar bij. Dus we zijn vertrokken, hadden het hotel wel verwittigd dat ze onze tafel maar voor drie moesten dekken. Die rit met de wagen... Dan maak je normaal van alles klaar om die twee bezig te houden op de achterbank, maar daar ontbrak nu één. We hebben dan maar een beertje op haar plek gezet. Het was verschrikkelijk moeilijk, dat kan je je niet voorstellen. Die eerste avond met drie... Er mankeerde iets. Dat klein grut, ons klein engeltje, dat zot geval ontbrak. Ik zag koppels met kindjes en kon alleen maar denken: weten jullie wel hoe gelukkig je mag zijn met wat je hebt? Ik ben mij daar altijd heel bewust van geweest. Een mama, een papa, twee gezonde kinderen, twee meisjes dan nog. Wat wil een mens meer hebben? En dan, ja... (begint zacht te huilen).”

Goeie zussen

“Ik vergeet nooit Katja’s eerste woorden na het ongeval. ‘Och mama’, zei ze, ‘Sofie en ik groeiden net zo goed naar elkaar toe’. Je voelde dat ook. Die waren 12 en 15 en maakten wel eens ruzie- Sofie was altijd een plaagstokje geweest-, maar ik zag dat veranderen. Da’s mooi om te zien, hoor, als mama. Dat zouden goeie zussen worden. Ik keek daar naar uit, fantaseerde vaak over hoe ze later bij elkaar in de buurt zouden wonen, samen opgroeiende kinderen zouden hebben, de suiker bij elkaar gingen lenen. Katja’s woorden... Dan kan je alleen maar huilen. Ze heeft zich maanden, jaren schuldig gevoeld. Studeren lukte niet meer, ze bleef zitten, zakte en stopte uiteindelijk even met school. Een tijdlang ging het niet goed met Katja. Ze werd zelfs even opgenomen. Mensen denken dat het erg is om een kind te verliezen, maar in de nasleep moest ik alle zeilen bij zetten om mijn tweede dochter wel in leven te houden. Zo’n verlies gaat maal duizend.”

Vandaag gaat het goed met Katja, ze studeert opnieuw, fietst en haalde haar rijbewijs. En ook Ann durft stilaan weer te genieten. “Drie jaar lang dronk ik geen alcohol. Dat stond voor mij gelijk aan plezier maken. Maar toen ineens, Stefan en ik waren een dag onder ons twee weg, bestelde ik een donkere Leffe. En hij: ‘Wat doe jij nu?’. En ik: ‘Ik denk dat het tijd is voor een volgende stap. Om misschien terug een beetje de mama van vroeger te worden, dat zot jonk dat ik altijd was geweest. Ik weet bij wie ik dat kan, we hebben een hele hechte vriendenkring. En Stefan, mijn man, och...” Anns gezicht licht op wanneer ze het over haar echtgenoot heeft. “Da’s nen engel, da’s een constante, da’s echt... We hebben de dood van Sofie alle drie op onze eigen manier verwerkt, met heel veel respect voor mekaar. Maar hij heeft zó goed voor ons gezorgd.”

Volledig scherm Sofie (rechts) was het beste vriendinnetje van Merel De Prins. Ook zij overleed in het verkeer, amper enkele maanden voor Sofie. De chauffeur pleegde vluchtmisdrijf.

Sofie en Merel

Het kruispunt waar Sofie op die noodlottige dag op de vooravond van de grote vakantie onder die vrachtwagen terechtkwam, werd twee jaar na het ongeval heraangelegd. Het is nu conflictvrij. “Misschien heeft ze in haar dood wel andere levens gered, dat kan.” Met de chauffeur van de vrachtwagen was er heel even contact. “Op een dag stond hier een beertje met een kaartje voor de deur. Katja merkte het als eerste op. Ze trok lijkbleek weg toen ze zag dat het van hem was. In alle staten was ze. In de rechtbank hebben we hem gezien. Dat het hem spijt was het enige wat ik van hem wilde horen. Een tijd daarna zag ik aan Sofies graf een man zitten, met een fietshelm in de hand. We raakten aan de praat op het bankje dat ervoor staat. Of hij Sofie ook kende, vroeg ik. Pas toen herkende ik hem, de chauffeur. Je kan je niet voorstellen wat voor een shock dat was. Ik ben beginnen huilen. Hij is niet weggelopen. Toen heeft hij gezegd dat het hem spijt. We hebben nooit meer iets van ‘m gehoord nadien. Weet je, hij kan thuis komen en zijn kinderen nog knuffelen. Ik kom thuis en kan alleen tegen haar foto nog zeggen dat ik haar graag zie. Da’s bikkelhard.”

Volledig scherm Sofie De Ridder

Het huis van Ann en Stefan hangt vól foto’s van hun twee meisjes. In de keuken, de tuin, zelfs op het toilet hangen herinneringen aan lachende zussen tegen de muur. Aan Sofie met haar vriendinnen, ook. Aan Merel De Prins, het hartsvriendinnetje dat enkele maanden voor Sofie óók om het leven kwam, nadat een chauffeur haar van de weg maaide en vluchtmisdrijf pleegde. “Ik heb vandaag een bad vol gehuild om Merel, zei Sofie ooit. Het raakte haar zo hard.” De meisjes prijken op foto’s, met hun kniebeschermers en skeelers. “Sofie had talent, ging inline skaten hier. Ze werd Belgisch kampioen. En het jaar waarin ze stierf nipt tweede. Ik had haar heel graag zien doorgroeien op nationaal en internationaal niveau. Ze was een doorbijtertje, vaak de kleinste van de hoop. Och, zo’n ongelofelijk vrolijk kind. ‘In een donkere kamer kan ze licht maken’, zei iemand ooit. Dat klopt zo hard. Sofie was echt een zonneke.”

Volledig scherm Ann De Ridder aan het graf van haar dochter Sofie.

Volledig scherm Sofie en Merel liggen naast elkaar op het kleine kerkhof van Eppegem.

Nooit eerder zo veel fietsdoden als in 2022 95 fietsers lieten vorig jaar het leven op de weg. Dat waren er nooit eerder zo veel. Een op de drie slachtoffers in ons verkeer was een zwakke weggebruiker. Zowat elke twee dagen van 2022 stierf een kwetsbare weggebruiker in het Belgische verkeer, zo berekende verkeersveiligheidsinstituut VIAS. Er stierven volgens hun recentste cijfers vorig jaar 95 fietsers, 80 voetgangers en vier e-stepgebruikers op onze wegen. Dat trieste aantal zat nochtans in dalende lijn vorig decennium, maar het piekte terug in 2019. Tijdens de coronajaren 2020 en 2021 daalde het aantal slachtoffers fors, maar dat was geen blijvende trend. Bijna de helft van de fietsende slachtoffers is ouder dan 65 jaar, bijna 40 procent reed op het moment van het ongeval met een elektrische fiets. Niet alleen het aantal dodelijke slachtoffers, maar ook de andere soorten ongevallen blijven stijgen. Het aantal gewonden ging in 2022 met 8 procent omhoog, het aantal letselongevallen met 9 procent. In Vlaanderen daalde het aantal verkeersdoden met 7 procent (van 291 naar 271). In Wallonië was er een forse stijging (van 187 naar 229 doden). In Brussel is het aantal doden gestegen van 6 naar 21.

