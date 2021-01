ANNO 2021. Tom Vannoppen (42), ex-vicewereldkampioen veldrijden: “Ik was niet meedogenloos genoeg om maximum uit carrière te halen”

Krijgt België er vandaag twee driester­ren­za­ken bij?

5:00 Vandaag krijgt ons land er mogelijk niet één, maar twee nieuwe driesterrenrestaurants bij. Dat weerklonk de voorbije weken steeds luider in de coulissen van de gastronomie. De twee topfavorieten: nu nog tweesterrenchefs Ralf Berendsen van La Source in Lanaken en Thierry Theys van Nuance in Duffel.