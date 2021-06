ANNO 2021. Staf Nimmegeers (81): “Voor alles te oud zijn, dat went voorlopig niet”

Staf Nimmegeers woont op de kop af 50 jaar in Brussel, de stad waar ook zijn ouders - afkomstig uit Lokeren - al op ieder vrij moment te vinden waren. "Mijn moeder was in het Frans opgevoed en hield van theater. Omdat goed en verzorgd eten belangrijk was, gingen we voor de opvoering altijd naar de Canterbury, een restaurant in de Jacqmainlaan. Nooit gedacht dat ik later de eerste Nederlandstalige priester van deze stad zou worden en in een appartementje om de hoek zou stranden."