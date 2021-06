ANNO 2021. Priester op rust Rik Devillé (77): “Ik werk aan nieuw evangelie, met Christus in Central Park”

In de aanloop naar 24 juni voltrekt zich in het hoofd van Rik Devillé steevast hetzelfde proces: de herinneringen aan de inval in het aartsbisschoppelijk paleis in Mechelen, dag op dag 11 jaar geleden, verdringen dan alle andere gedachten. De schrijver van 'De laatste dictatuur' - het 30 jaar oude boek dat een vernietigende weerslag had op de traditionele katholieke kerk in Vlaanderen - had zich voorgenomen niet in het verleden te blijven leven. De realiteit is anders. "Mijn verontwaardiging wordt almaar groter. Het is een schande dat maatschappelijke gerechtigheid voor de slachtoffers van seksueel misbruik nog altijd niet is geschied. Soms, moet ik bekennen, staat de kerk op dat punt verder. Er zijn via een arbitragecommissie schadevergoedingen uitgekeerd of door bisdommen opvangpunten in het leven geroepen. Maar het dossier over schuldig verzuim van de kerkoversten raakt om allerlei redenen maar niet opgestart. Onbegrijpelijk. Stel je voor dat soldaten van de Tweede Wereldoorlog eind jaren 50 nog niet waren erkend als oorlogsslachtoffers, de revolutie zou zijn uitgebroken."