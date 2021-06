ANNO 2021. Patsy Sorensen: “Mensen blijven ondanks tegenslagen toch graag leven”

Patsy Sörensen bevindt zich in een fase van haar leven die ze nooit had kunnen voorzien. Dat heeft vooral te maken met de toestand van haar man Staf. Die lijdt sinds 2017 aan MSA, een zeldzame en ongeneeslijke neurologische aandoening. "Destijds bij de diagnose gaven de artsen hem nog hooguit zes maanden. Vier jaar later wonen we aan de kust, maar zit hij permanent in een rolstoel en krijg ik gelukkig veel steun van de vrijwilligster van i-mens, een thuishulporganisatie. Anders had ik hem nooit bij mij kunnen houden."