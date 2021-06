ANNO 2021. Patrik Vankrunkelsven (64): “Vrijwilligen in vaccinatiecentrum geeft me enorm veel energie”

Midden in de bossen rond Tessenderlo kijkt Patrik Vankrunkelsven vol ongeloof naar zijn gps-horloge: 4 minuten voor 1 kilometer, het is al enkele jaren geleden dat hij nog zo snel liep op dit soort ondergrond. Wat is er nu weer aan de hand? De ex-politicus en huisarts organiseert in oktober samen met de collega's van joggingclub De Bosvrienden voor het eerst een natuurmarathon. Vankrunkelsven is verantwoordelijk voor de meting van de juiste afstand en dat blijkt een flinke karwei. "Het parcours bestaat uit vier verschillende lussen die als een klavertje vier samenkomen in één plaats, Engsbergen. Op de openbare weg is afstanden meten geen kunst, maar als je boswegels of heidepaden opzoekt, wordt het een ander verhaal. De uitkomst is altijd anders. (denkt na) Misschien moeten we voor de zekerheid de startlijn nog 20 meter verschuiven."