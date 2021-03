ANNO 2021. Marleen Vanderpoorten (66): “Ik repte me van de ene vergadering naar de andere, waanzin was dat”

Vorig jaar herontdekte Marleen Vanderpoorten het schrijfplezier. En dus voltrekt zich tegenwoordig vrijwel iedere ochtend hetzelfde ritueel in het huis van de liberale politica. "Ik sta op, drink een koffie en schrijf dan anderhalf uur. Soms werkt het louterend en voel ik me beter nadat ik de dingen van me af heb geschreven." De opwelling kan niet los gezien worden van het afscheid dat Vanderpoorten nu al een tijdje in gedachten heeft. Later dit jaar zet ze een punt achter een politieke loopbaan van meer dan drie decennia. Alles wat ze in die periode heeft bijgehouden, is ze nu aan het overschouwen. "Het resultaat hoop ik bij mijn afscheid te kunnen voorleggen. In welke vorm is nog niet duidelijk."