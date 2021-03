ANNO 2021. Marleen Temmerman (68): “Ik kom nog altijd aan werkweken van 80 à 100 uur”

Geen nieuwe maatrege­len om woningprij­zen te temperen: “Zelden een goed idee”

11 maart Terwijl de woningprijzen hun opmars blijven voortzetten, is Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) voorlopig niet van plan om in te grijpen. “Ik ben terughoudend”, zei hij in de commissie Wonen van het Vlaams Parlement. “Het verleden heeft ons geleerd dat het zelden een goed idee is om de markt te corrigeren met fiscale maatregelen.”