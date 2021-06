ANNO 2021. Johan Van Hecke (66): "Al anderhalf jaar geen toeristen meer in ons hotel"

Er valt in 2021 veel te herdenken én te vieren voor Johan Van Hecke: 25 jaar geleden moest hij in dramatische omstandigheden - de partij zag een gescheiden leider niet zitten - afstand nemen van het CVP-voorzitterschap en 20 jaar geleden koos hij voor een avontuur bij de VLD. Maar bovenal: in juli worden Lara en Maya, zijn tweeling, 10 jaar. Hun moeder, ex-journaliste Els De Temmerman, reist pas volgende week vanuit Oeganda, waar het echtpaar een hotel runt, naar België. Van Hecke verblijft al sinds eind april in hun appartement in Aalter. "Ik loop Pieter De Crem weleens tegen het lijf in de Delhaize. We kennen elkaar al heel lang. Dat ik moest opstappen, gaf hem de kans op te schuiven in de hiërarchie."