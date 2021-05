ANNO 2021. Hugo Coveliers: “Verhofstadt is de slechtste mens die ik ooit ontmoet heb”

Crimino­loog over Jürgen Conings: “Hij heeft alles zorgvuldig in scène gezet, zoals in een film”

23 mei De gezochte militair Jürgen Conings heeft alles in scène gezet alsof het een film is. Dat zegt Michaël Dantinne, criminoloog aan de Universiteit van Luik, aan RTL Info. Dantinne vraagt zich af of alles verloopt zoals Conings het zich voorstelt.