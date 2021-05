ANNO 2021. Hendrik Cammu (64): “Ons werk als topdokter is af en toe zelfs een beetje saai”

Weyts trekt Digisprong door naar buitenge­woon onderwijs

7:17 De Digisprong in het onderwijs wordt doorgetrokken in het buitengewoon onderwijs, in het deeltijds beroepsonderwijs en in de leertijd. Dat zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. Volgens de N-VA-minister wordt er 10 miljoen euro extra uitgetrokken om al de betrokken leerlingen een eigen ICT-toestel te geven.