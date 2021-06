ANNO 2021. Edwin Van Fraechem: “Als Horion ooit vrijkomt, mag hij gerust naar mij komen”

Nog nooit zoveel cocaïne onder­schept in Antwerpse haven

4:29 In vergelijking met de eerste vijf maanden van vorig jaar heeft de douane in Antwerpen meer dan 2,5 keer zoveel cocaïne onderschept. Dit jaar is al bijna 54,5 ton gevonden, waarmee het erop lijkt dat het record van 2020, 65,5 ton voor het hele jaar, zal sneuvelen. Op 31 mei 2020 hadden de veiligheidsdiensten in totaal 19.501 kilo te pakken. Op 3 juni van dit jaar was dat al 52.500 kilo. Dat schrijft De Morgen vandaag.