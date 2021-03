ANNO 2021. Advocaat Filip Van Hende (65): “Met het ouder worden raak ik sneller emotioneel betrokken bij cliënten”

In zijn werkkamer met zicht op enkele grote oude bomen heeft advocaat Filip Van Hende een hele namiddag in alle rust een dossier voor overmorgen voorbereid. "Nu is het zaak mij nog zo lang mogelijk bezig te houden tot Eupen- AA Gent is afgelopen, want dat blijft toch één van de pijnpunten van dit seizoen: het demasqué van mijn favoriete club." Samen met twee kleinzonen had hij dit jaar een abonnement voor de 'kids corner', een vak in het stadion waar kinderen onder de veertien jaar samen met hun ouders of grootouders naar de wedstrijd kunnen kijken. "We zijn nu gespaard gebleven van dat slechte voetbal. Maar, zoals alle supporters in de wereld denk ik: waren wíj erbij geweest, ze zouden veel beter gespeeld hebben."