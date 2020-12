ANNO 2020. Peter Leyman: “Ik nam pillen om te kunnen slapen en pillen om opnieuw wakker te worden”

Dit is de repetitieruimte van Ramkot, een Gentse rockband die snel aan bekendheid wint. De man met gitaar is Peter Leyman, tot 2007 CEO van Volvo Cars, daarna heel even CD&V-politicus en spreekbuis van Voka. De twee zonen van Leyman zijn de steunpilaren van Ramkot. Door in 2012 directeur te worden van het Gentse maatwerkbedrijf Ryhove verkleinde Leyman zijn actieradius aanzienlijk. Maar hij kreeg er ook veel voor terug, zoals de kans de opmars van zijn zonen van dichtbij mee te maken. "Toen ik acht was en met gitaarspelen begon, droomde ik ook van zo'n pad. Alleen, mijn ouders lagen dwars. Hun vrees dat ik snel in de verderfelijke Gentse muziekscene zou belanden was zo groot dat zelfs samenspelen met een vriend uit den boze was."