ANNO 2020. Michel Bourlet (71), ex-procureur die verantwoordelijk was voor dossier-Dutroux: “Tot het einde van mijn dagen zal ik met onbevredigd gevoel leven”

Lebbeke Vrouw vermoord aangetrof­fen in woning Lebbeke: partner opgepakt

15 november In de Rossevaalstraat in Lebbeke is dinsdagavond het lichaam van een vrouw aangetroffen in een woning. Meteen was duidelijk dat het om een verdacht overlijden ging, maar de feiten komen pas nu aan het licht. De partner van het slachtoffer zou de vrouw om het leven gebracht hebben door wurging, maar de man ontkent voorlopig alle feiten. Mogelijk gebeurde de moord al vorig weekend.