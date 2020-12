ANNO 2020. Ex-senator Jeannine Leduc (81) schreef mee aan euthanasiewet: “Mijn kritische kijk heeft me regelmatig parten gespeeld”

Ik leef op mijn eentje en ik voel me daar gelukkig bij." Jeannine Leduc - door Wim Distelmans, professor in de palliatieve geneeskunde, nog altijd omschreven als de moeder van de euthanasiewet - is haar hele leven single gebleven. "Mijn uitgesproken kritische kijk heeft me regelmatig parten gespeeld, ook als het op mogelijke partners aankwam. Het plaatje klopte nooit volledig."